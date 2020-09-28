Як повідомляється в прес-релізі компанії в четвер, "Укргазвидобування" відкрило Скиданівське родовище у Полтавській області у 2019 році.
Дивися повний текст «Укргазвидобування» запустило на Скиданівському родовищі надглибоку свердловину.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:27
«Укргазвидобування» запустило на Скиданівському родовищі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укргазвидобування» запустило на Скиданівському родовищі надглибоку свердловину.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:31
Доброго дня, шановний noskov_andrey!
Інформація із офіційного джерела
З повагою,
Додано: Суб 18 гру, 2021 08:38
Если бы банк мне 4% годовых считал как в этой статье, я бы уже не работал.
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:24
"Как сообщалось, АО «Укргазвыдобування» (УГВ), 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», в январе-ноябре 2021 года сократило валовую добычу природного газа на 4% (на 522,8 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 12,494 млрд куб. м."
"(на 522,8 млрд куб. м)" - что, авторы статьи ничего странного в этой цифре не увидели!??
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