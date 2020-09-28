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«Укргазвидобування» запустило
на Скиданівському родовищі...

«Укргазвидобування» запустило на Скиданівському родовищі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:27

«Укргазвидобування» запустило на Скиданівському родовищі...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється в прес-релізі компанії в четвер, "Укргазвидобування" відкрило Скиданівське родовище у Полтавській області у 2019 році.

Дивися повний текст «Укргазвидобування» запустило на Скиданівському родовищі надглибоку свердловину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:27

Вы уверены что 6300метров а не 630?
noskov_andrey
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:31

Доброго дня, шановний noskov_andrey!
Інформація із офіційного джерела https://ugv.com.ua/uk/page/ukrgazvidobu ... bitom-gazu

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 08:38

Если бы банк мне 4% годовых считал как в этой статье, я бы уже не работал.
antidot_aspirin
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:24

"Как сообщалось, АО «Укргазвыдобування» (УГВ), 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», в январе-ноябре 2021 года сократило валовую добычу природного газа на 4% (на 522,8 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 12,494 млрд куб. м."

"(на 522,8 млрд куб. м)" - что, авторы статьи ничего странного в этой цифре не увидели!??
Valeriy237
 
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