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Чечоткін розповів, чи планує Rozetka проводити IPO
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Власники українського онлайн-маркетплейсу Rozetka вважають проведення первинного публічного розміщення (IPO) одним з можливих варіантів розвитку, і готуються до нього.
Дивися повний текст Чечоткін розповів, чи планує Rozetka проводити IPO
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:38
Я б купив кусочок Розетки
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