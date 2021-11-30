|
|
Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:25
Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю, 17 грудня, Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.
Дивися повний текст Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила законопроєкт попри протести підприємців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96712
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:25
Вот и славно. Трам пам пам.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7853
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:36
Ratatui написав:Вот и славно. Трам пам пам.
Чего славного? Маршрутчики так и будут продолжать брать оплату налом?
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 357
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор