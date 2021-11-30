Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила...
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:25
Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю, 17 грудня, Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.
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Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила законопроєкт попри протести підприємців
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R2
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:25
Вот и славно. Трам пам пам.
Ratatui
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Додано: Суб 18 гру, 2021 16:36
Ratatui написав:Вот и славно. Трам пам пам.
Чего славного? Маршрутчики так и будут продолжать брать оплату налом?
GALeon
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Додано: Суб 18 гру, 2021 17:36
GALeon написав: Ratatui написав:Вот и славно. Трам пам пам.
Чего славного? Маршрутчики так и будут продолжать брать оплату налом?
Вроде ж наоборот?
_hunter
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Додано: Суб 18 гру, 2021 20:10
_hunter написав: GALeon написав: Ratatui написав:Вот и славно. Трам пам пам.
Чего славного? Маршрутчики так и будут продолжать брать оплату налом?
Вроде ж наоборот?
Будут терминалы/рро в маршрутках? Читай п.4 ст.9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265 ... D1%80#Text
GALeon
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Додано: Суб 18 гру, 2021 21:11
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Волинь
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