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Відтермінування касових апаратів
для ФОП: Рада провалила...

Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:25

Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила...

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю, 17 грудня, Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.

Дивися повний текст Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила законопроєкт попри протести підприємців.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:25

Вот и славно. Трам пам пам.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:36

Re: Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила

Ratatui написав:Вот и славно. Трам пам пам.
Чего славного? Маршрутчики так и будут продолжать брать оплату налом?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:36

  GALeon написав:
Ratatui написав:Вот и славно. Трам пам пам.
Чего славного? Маршрутчики так и будут продолжать брать оплату налом?

Вроде ж наоборот? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:10

Re: Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила

_hunter написав:
  GALeon написав:
Ratatui написав:Вот и славно. Трам пам пам.
Чего славного? Маршрутчики так и будут продолжать брать оплату налом?

Вроде ж наоборот? :roll:
Будут терминалы/рро в маршрутках? Читай п.4 ст.9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265 ... D1%80#Text
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:11

По ходу цэны +20%
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:54

Re: Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила

Волинь написав:По ходу цэны +20%
Не, +120%
GALeon
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