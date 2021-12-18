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Майже половина українців хотіли
б поїхати на заробітки...

Майже половина українців хотіли б поїхати на заробітки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:36

Майже половина українців хотіли б поїхати на заробітки...

Пропонуємо до обговорення:
47,8% українців хотіли б поїхати на постійну чи тимчасову роботу до Німеччини.

Дивися повний текст Майже половина українців хотіли б поїхати на заробітки до Німеччини..
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:40

Re: Майже половина українців хотіли б поїхати на заробітки..

И никогда не возвращаться.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:52

Зачем вам в Германию? У нас ведь такой дешёвый газ.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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