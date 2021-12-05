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Державна аудиторська служба
пояснила, як зараз крадуть...

Державна аудиторська служба пояснила, як зараз крадуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:27

Державна аудиторська служба пояснила, як зараз крадуть...

Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба виявила втрати на тендерах із будівництва доріг в розмірі 40 млн. грн. Наразі корупційні схеми зосереджені на зведенні неякісного дорожнього покриття.

Дивися повний текст Державна аудиторська служба пояснила, як зараз крадуть на будівництві доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:27

Так і є. Якісь укладки асфальту бажає кращого. Недавно робили кусок дороги десь 300 метрів в місті. Зразу видно нерівномірність шару і крихкість асфальту. Тай ще робили вночі при мінусових температурах. Цікаво - згідно технологічного регламенту це допустимо?
zega
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:51

  zega написав:Так і є. Якісь укладки асфальту бажає кращого. Недавно робили кусок дороги десь 300 метрів в місті. Зразу видно нерівномірність шару і крихкість асфальту. Тай ще робили вночі при мінусових температурах. Цікаво - згідно технологічного регламенту це допустимо?

Для різних умов існує різний асфальт... Теоретично.
А на практиці, як видно з висновків аудиторів, ніхто нічого не контролює і не перевіряє.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:28

Re: Державна аудиторська служба пояснила, як зараз крадуть..

А тепер рахуємо скільки краде Зеленський на "великому будівництві" кожен рік ....
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:46

Может 40 млрд.????
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