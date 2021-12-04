Йдеться про ціну найближчого, січневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures.
Дивися повний текст Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу кубометрів.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:58
Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу кубометрів.
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:58
Дешевая кацапская пропаганда, в сентябре до 3700 доходила, так что 1800 это в 2 раза ниже.
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48
До 13700
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