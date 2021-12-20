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Газпром зупинив постачання
газу через Польщу

Газпром зупинив постачання газу через Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:59

Газпром зупинив постачання газу через Польщу

Пропонуємо до обговорення:
Газпром зупинив постачання трубопроводом Ямал - Європа через Польщу.

Дивися повний текст Газпром зупинив постачання газу через Польщу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:59

Такой себе призыв к дружбе "из-под палки".
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:05

в то время, когда цены в ЕС бьют максимумы, Газпром вместо увелечения поставок и дополнительных доходов, играет в геополитику, по сути не имея никакой выгоды от этого
utestcom3
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:33

європа знов себе дурить, москалям хоч буде чим розрахуватись за збитий боїнг мс17
vitaliy_panchuk
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:36

Re: Газпром зупинив постачання газу через Польщу

Європа робить те, що вимагає Кремль. Україна робить те, що вимагає Кремль. США роблять те, що вимагає Кремль.

Тож шантаж працює. Навіщо їм щось міняти ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:49

Европа страдает за поддержку Украины.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:18

  utestcom3 написав:в то время, когда цены в ЕС бьют максимумы, Газпром вместо увелечения поставок и дополнительных доходов, играет в геополитику, по сути не имея никакой выгоды от этого


это цены на споте, к текущим контрактным отношения в моменте не имеют
manowar
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:17

Re: Газпром зупинив постачання газу через Польщу

В 2007м газовый кризис разразился, под Вой московских кликуш, что во всём виновна Украина.
И цены на газ взлетели.
Сегодня, Европа самостоятельно вкусила "кремлёвскую таблетку".
Выводов по сути НЕТ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:53

Показательные выступления на фоне польской национальной трагедии.
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