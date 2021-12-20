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Виробники солодощів зупиняють
виробництво через ціни на газ

Виробники солодощів зупиняють виробництво через ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:30

Виробники солодощів зупиняють виробництво через ціни на газ

Пропонуємо до обговорення:
Підприємства кондитерської галузі змушені припиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:31

Меньше сладостей - здоровее будем. Дякуем Газпрому.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:00

Зачем удалять комментарий?
Плакаться не нужно. Попривыкали прибыль по 100-150% иметь. А теперь плачутся.
Останавливайте. Импорт нам в помощь!
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:15

Следующий
alex77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:18

Следующий сюрприз - хлебушек по 30 грн за буханку. И цемент по 150 грн за мешок. Всю весну правительство закатывало деньги во что угодно, но не в наполнение газохранилищ.
alex77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 14:10

Re: Виробники солодощів зупиняють виробництво через ціни на

что азотные удобрения подорожали в 2 раза - никого не волнует ?
moldashavanin
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