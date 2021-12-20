Підприємства кондитерської галузі змушені припиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.
Дивися повний текст Виробники солодощів зупиняють виробництво через ціни на газ.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:30
Виробники солодощів зупиняють виробництво через ціни на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробники солодощів зупиняють виробництво через ціни на газ.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:00
Зачем удалять комментарий?
Плакаться не нужно. Попривыкали прибыль по 100-150% иметь. А теперь плачутся.
Останавливайте. Импорт нам в помощь!
Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:18
Следующий сюрприз - хлебушек по 30 грн за буханку. И цемент по 150 грн за мешок. Всю весну правительство закатывало деньги во что угодно, но не в наполнение газохранилищ.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 14:10
Re: Виробники солодощів зупиняють виробництво через ціни на
что азотные удобрения подорожали в 2 раза - никого не волнует ?
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