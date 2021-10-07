Кабінет міністрів розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.
Дивися повний текст В уряді анонсували дотації для виробників соціальних продуктів через ціни на газ.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:39
В уряді анонсували дотації для виробників соціальних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді анонсували дотації для виробників соціальних продуктів через ціни на газ.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:42
Вся страна тонет во всевозможных дотациях. Вот еще одна причина уехать из страны, дабы не быть дойной коровой непонятно кого, по причине полного отсутствия понятия управления страной у слуг.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:47
Re: В уряді анонсували дотації для виробників соціальних...
С одной стороны будут дотации, с другой стороны поднимут цены и конечный потребитель оплатит дважды из своего дырявого кармана.
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