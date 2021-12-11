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Українцям збільшать
податок на житло

Українцям збільшать податок на житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:06

Українцям збільшать податок на житло

Пропонуємо до обговорення:
Влітку 2022 року в Україні зміниться сума податку на квартири й будинки.

Дивися повний текст Українцям збільшать податок на житло.
R2
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