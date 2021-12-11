Влітку 2022 року в Україні зміниться сума податку на квартири й будинки.
Дивися повний текст Українцям збільшать податок на житло.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:06
Українцям збільшать податок на житло
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Дивися повний текст Українцям збільшать податок на житло.
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