Споживчі ціни в Японії в листопаді збільшилися на 0,6% в порівнянні з тим же місяцем роком раніше.
Дивися повний текст Інфляція в Японії досягла максимуму за 2 роки.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 20:59
Інфляція в Японії досягла максимуму за 2 роки
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Дивися повний текст Інфляція в Японії досягла максимуму за 2 роки.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 20:59
Украинцы, у которых транспорт, коммуникации, а, тем более, медицина, ни разу не дешевеют, очень огорчены высочайшей инфляции в Японии.
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