RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інфляція в Японії досягла
максимуму за 2 роки

Інфляція в Японії досягла максимуму за 2 роки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 20:59

Інфляція в Японії досягла максимуму за 2 роки

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни в Японії в листопаді збільшилися на 0,6% в порівнянні з тим же місяцем роком раніше.

Дивися повний текст Інфляція в Японії досягла максимуму за 2 роки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96805
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 20:59

Украинцы, у которых транспорт, коммуникации, а, тем более, медицина, ни разу не дешевеют, очень огорчены высочайшей инфляции в Японии.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1621
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський пообіцяв, що у наступні два роки в Україні...
R2 » Пон 06 гру, 2021 10:29
5 353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 00:26
NetSerpent
Зростання бізнесу у найближчі три роки очікують 76%...
R2 » Вів 23 лис, 2021 11:16
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лис, 2021 11:16
p_a_l
ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через...
R2 » П'ят 12 лис, 2021 10:15
7 632
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 07:26
somzag2012

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35052)
24.12.2021 22:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron