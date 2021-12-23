Зазвичай мешканці зони платного паркування мають особливі права.
Дивися повний текст Вуличне паркування: ціни в зонах паркування України та світу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 25 гру, 2021 10:49
Вуличне паркування: ціни в зонах паркування України та світу
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Дивися повний текст Вуличне паркування: ціни в зонах паркування України та світу.
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