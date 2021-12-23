RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вуличне паркування: ціни в зонах
паркування України та світу

Вуличне паркування: ціни в зонах паркування України та світу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:49

Вуличне паркування: ціни в зонах паркування України та світу

Пропонуємо до обговорення:
Зазвичай мешканці зони платного паркування мають особливі права.

Дивися повний текст Вуличне паркування: ціни в зонах паркування України та світу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96808
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:49

итог статьи - кто то хочет больше воровать денег...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 13.07.09
Подякував: 790 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: volodimirsverida02 і 46 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До $3 тисяч: Коболєв озвучив шокуючий прогноз ціни на газ
R2 » П'ят 24 гру, 2021 16:34
5 347
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 гру, 2021 11:32
Slon_Nosov
Виробники солодощів зупиняють виробництво через ціни на газ 1, 2
R2 » П'ят 24 гру, 2021 11:30
10 717
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 гру, 2021 20:43
moveton
З України намагались вивезти дорогоцінний метал на $2...
R2 » Чет 23 гру, 2021 23:07
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 23:08
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35060)
25.12.2021 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.