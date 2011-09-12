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Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:31
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с обменом ВТС в Украине.Согласно сайту "bestchange" - на территории Украины работает множество операторов по обмену крипты на электронные деньги, на карты различных банков и на наличные деньги в разных городах и разных валютах.
Наши бизнес-партнёры, предлагают "удобный" расчёт за услуги в биткоинах. А мы пытаемся понять, что нам с этим делать впоследствии и насколько это оправдано:)
1) какие существуют лимиты по выводу криптовалюты (ВТС) на карты банков (приват, моно, ощад)?На том же bestchange, различные обменники имеют разные лимиты, а у кого-то лимиты вообще отсутствуют...
2) учитывая специфику ситуации с криптой - запрашивают ли банки какую-нибудь информацию о происхождении полученных средств?
3) нужно ли отчитыватьсяв налоговую или же это трактуется, как просто перевод денег с карты физ лица на другое физ лицо?
4) какие-то доп рекомендации по управлению ВТС в Украине и как с этим всем, на сегодняшний день, жить?)
Заранее благодарю!
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pushka-nikolay
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:36
pushka-nikolay написав:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с обменом ВТС в Украине.Согласно сайту "bestchange" - на территории Украины работает множество операторов по обмену крипты на электронные деньги, на карты различных банков и на наличные деньги в разных городах и разных валютах.
Наши бизнес-партнёры, предлагают "удобный" расчёт за услуги в биткоинах. А мы пытаемся понять, что нам с этим делать впоследствии и насколько это оправдано:)1)
какие существуют лимиты по выводу криптовалюты (ВТС) на карты банков (приват, моно, ощад)?На том же bestchange, различные обменники имеют разные лимиты, а у кого-то лимиты вообще отсутствуют...2)
учитывая специфику ситуации с криптой - запрашивают ли банки какую-нибудь информацию о происхождении полученных средств?3)
нужно ли отчитыватьсяв налоговую или же это трактуется, как просто перевод денег с карты физ лица на другое физ лицо?4)
какие-то доп рекомендации по управлению ВТС в Украине и как с этим всем, на сегодняшний день, жить?)
Заранее благодарю!
1 - выжен не лимит, а порог финмониторинга при поступлении суммы на ваш счёт в банке
2 - разные банки по разному, но в целом запрашивают, особенно при крупных суммах.Здесь же - указывая происхождение от продажи криптовалюты, вы попадаете в невесомость, т к регулирующий закон ещё не работает, в результате ваши средства могут быть заблокированы
3 - в текущий момент это будет перевод между лицами, отчитываться в налоговую не нужно по уже указанной причине отсутствия законодательства.Но в ближайшем будущем будет нужно и уплачивать налог с разницы затрат и выручки от операций с криптовалютой.в вашем случае нет документов о затратах на её приобретение. поэтому налог будет на всю сумму, пока 5%.
4 - вопрос очень общего характера и зависит от вашего отношения к крипте и горизонта инвестирования.Будущего не знает никто, несмотря на звания, должности, количество подписчиков и т д.Важно для вас понимать, что такое продажа за криптовалюту - это продажа с мгновенной конвертацией на фиат.Т е просто вы берёте эту конвертацию на себя, объявляя или соглашаясь принимать криптовалюту.Если же вы мгновенно не сделаете эту конвертацию, то вы берёте риски получить убыточность из за волатильности цены.Хотя не исключается и прибыльность во время роста.Тут вы сами решаете в зависимости от первых слов в этом пункте.
ПС смысл продажи за крипту заключается в том, чтобы увеличить оборот сделок за счёт привлечения клиентов с криптой.Но вам нужно иметь надёжный налаженный обмен.
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Додано: Суб 15 січ, 2022 00:00
Сейчас много обменок(банальных валютных обменок где меняют баксы) работают с виртуальными активами типа USDT,на многих даже бегущей строкой идет.Если Вы являетесь постоянным клиентом какой либо конторы,думаю без проблем и опаски можно менять на нал и слать лесом весь этот финмониторинг,налоговую и уху евшие банки,с их запросами и претензиями,не говоря уже о том,что в крупных городах,есть немало "провереных точек" работающих с криптой,но форумчане,как правило такой информацией здесь не делятся..даже в общих чертах..
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osafly
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Додано: Суб 15 січ, 2022 14:20
osafly написав:
Сейчас много обменок(банальных валютных обменок где меняют баксы) работают с виртуальными активами типа USDT,на многих даже бегущей строкой идет.Если Вы являетесь постоянным клиентом какой либо конторы,думаю без проблем и опаски можно менять на нал и слать лесом весь этот финмониторинг,налоговую и уху евшие банки,с их запросами и претензиями,не говоря уже о том,что в крупных городах,есть немало "провереных точек" работающих с криптой,но форумчане,как правило такой информацией здесь не делятся..даже в общих чертах..
Хорошее , правильное дополнение к моему.Я это коротко написал - Но вам нужно иметь надёжный налаженный обмен.Инфой не делятся. т к сами мало пользуются, малые суммы хорошо чз П2П проходят.Ну и надёжность весчь очень относительная...
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:44
А не подскажете, где можно купить биток за наличный евро? Суммы большие
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Додано: Пон 22 лип, 2024 09:34
Всем привет! Ищу обменник криптовалют для обмена своих активов. Важно, чтобы обменник был надежным и имел хорошие отзывы пользователей. Если у вас есть проверенные сервисы, которые вы можете порекомендовать, буду благодарен. Также интересуют комиссии и скорость обмена.
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