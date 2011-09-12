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Обмен крон на гривны
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2024 22:47
Добрый день ,можно ли обменять чешские кроны на гривне в Одессе?
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yuliiayatsenko5
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Додано: Пон 26 сер, 2024 12:19
Добрий день, шановний yuliiayatsenko5
.
Рекомендуємо уточнити в касах наступних банків за посиланнямhttps://minfin.com.ua/ua/currency/banks/odessa/czk/
З повагою,
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Ірина_
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