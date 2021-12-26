Курс долара в 2022 році буде в коридорі 26-28 гривень.
Дивися повний текст Курс долара в 2022 році: у банках розповіли, до чого готуватися українцям.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:13
Курс долара в 2022 році: у банках розповіли, до чого...
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Дивися повний текст Курс долара в 2022 році: у банках розповіли, до чого готуватися українцям.
Додано: Сер 29 гру, 2021 11:13
К чему эти статьи. Из неоднократно написанных подобных темм следует "есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке не известно.
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