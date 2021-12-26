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Курс долара в 2022 році: у
банках розповіли, до чого...

Курс долара в 2022 році: у банках розповіли, до чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:13

Курс долара в 2022 році: у банках розповіли, до чого...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в 2022 році буде в коридорі 26-28 гривень.

Дивися повний текст Курс долара в 2022 році: у банках розповіли, до чого готуватися українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:13

К чему эти статьи. Из неоднократно написанных подобных темм следует "есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке не известно.
Igorten
 
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