Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Оренда квартир у Києві: як змінилися ціни з початком навчального року і що впливає на ринок
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:00
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Оренда квартир у Києві: як змінилися ціни з початком навчального року і що впливає на ринок
Додано: Сер 24 вер, 2025 16:11
Раньше...миром управляли умные.Это было "жестокое" время,потому что умные-вынуждали тупых хоть чему то учиться.Тупым было тяжело.Но времена изменились...со временем..теперь....миром управляют большей частью тупые.Однако,отчасти это справедливо,потому как тупых-гораздо больше.Теперь умные учатся говорить именно то...и таким образом-чтобы тупым было понятно.Если тупой что то не понял-это не его проблема,это проблема умного.Раньше-страдали тупые,теперь наоборот-страдают и раздражаются умные.Но страданий в целом...в мире стало меньше,потому что умных так же все меньше и меньше.......................................................
Додано: Сер 24 вер, 2025 16:55
В мире тупых намного проще заработать деньги.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|