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Номінації за 2021 рік

Номінації за 2021 рік
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:17

Номінації за 2021 рік

Всім доброго дня, шановні користувачі!

Мені виявилося мало активних обговорень попереднього конкурсу, тому вирішила ще додати собі роботи перед святами та перчику на форум :D
А якщо відверто, я підготувала ці номінації ще тиждень тому. Довго думала чи публікувати...
Втім, хочеться відзначити багатьох з Вас за рік. Вельми складно обрати між Вами!
Щоби не було гарячих баталій, пропоную наступне.
Правила «прості як двері». Ви самостійно обираєте по 5 користувачів у кожній номінації, які заслуговують, на Вашу думку, на вказані звання. В результаті 20 форумчан отримають звання.
Номінацій виключно 4 (їх мої колеги ще раніше залили на форум, додати чи редагувати неможливо, всі у святковій відпустці).

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31.12.2021 - о 16.00 підрахую результати. Отже, саме Ви зможете оцінити своїх колег з різних гілок.

Для участі в голосуванні обов'язково мають бути присутні доброзичливість та об'єктивність!!!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:43

Ірина_
Гарна ідея. Є пара питань.
Можна вказати меньше ніж 20 форумчан? Чи можна вказувати одного користувача у декількох номінаціях?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:53

  Patrick написав:Ірина_
Гарна ідея. Є пара питань.
Можна вказати меньше ніж 20 форумчан? Чи можна вказувати одного користувача у декількох номінаціях?

На обидва запитання - так, звісно можна.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:20

Re: Номінації за 2021 рік

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:wink: :!:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:29

Кто все эти люди ? )
Давно уже говорили, что надо отделять валютчиков от банкиров, они почти не пересекаются
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:41

mustbe
Зачем кого-то отделять. Правила понятны. Вы можете в любой номинации указать хоть банкира, хоть валютчика.. кого угодно.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:45

Это абсолютные разные сущности.
А валютчики задавят банкиров, тупо толпой. Очевидно же.
Ну, такое
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:54

Пока валютчики давят одним голосом ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:57

  Patrick написав:Пока валютчики давят одним голосом ))

Дык это ж не первая такая голосовалка, банкирам тут делать нечего
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:48

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