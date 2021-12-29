Номінації за 2021 рік

Всім доброго дня, шановні користувачі!
Мені виявилося мало активних обговорень попереднього конкурсу, тому вирішила ще додати собі роботи перед святами та перчику на форум
А якщо відверто, я підготувала ці номінації ще тиждень тому. Довго думала чи публікувати...
Втім, хочеться відзначити багатьох з Вас за рік. Вельми складно обрати між Вами!
Щоби не було гарячих баталій, пропоную наступне.
Правила «прості як двері». Ви самостійно обираєте по 5 користувачів у кожній номінації, які заслуговують, на Вашу думку, на вказані звання. В результаті 20 форумчан отримають звання.
Номінацій виключно 4 (їх мої колеги ще раніше залили на форум, додати чи редагувати неможливо, всі у святковій відпустці).
Форумний помічник (за всебічну допомогу користувачам)
Посол доброї волі Finance.ua (за вагомий внесок у розвиток форуму)
Професійний співрозмовник (за активність та вміння вести тему)
Товариський користувач (за щирість та позитивну атмосферу)
31.12.2021 - о 16.00 підрахую результати. Отже, саме Ви зможете оцінити своїх колег з різних гілок.
Для участі в голосуванні обов'язково мають бути присутні доброзичливість та об'єктивність!!!