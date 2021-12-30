Номінації за 2021 рік

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 29 гру, 2021 21:36
mustbe написав:
Это абсолютные разные сущности.
А валютчики задавят банкиров, тупо толпой. Очевидно же.
Ну, такое
Как-то даже обидно стало.
В банковском разделе посетителей обычно больше, чем в валютном.
Просто у нас, "валютчиков", сложилась более теплая атмосфера, мы пытаемся поддерживать друг друга, не стесняемся выражать благодарность или согласие, чтобы человек не чувствовал себя вещающим в пустоту. Можем и тут поддержать. Разве это признак тупой толпы?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:51
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:31
Сибарит написав: mustbe написав:
Это абсолютные разные сущности.
А валютчики задавят банкиров, тупо толпой. Очевидно же.
Ну, такое
Как-то даже обидно стало.
В банковском разделе посетителей обычно больше, чем в валютном.
Просто у нас, "валютчиков", сложилась более теплая атмосфера, мы пытаемся поддерживать друг друга, не стесняемся выражать благодарность или согласие, чтобы человек не чувствовал себя вещающим в пустоту. Можем и тут поддержать. Разве это признак тупой толпы?
В голосовании участвовать не буду, т.к. не могу достичь консенсуса с самим собой
Мне проще сказать "спасибо", чем выделить нескольких из многих, да еще и расставить по местам.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:23
Дякую Вам, форумчани, за все! Ви у нас найкращі!
Хочу побажати аби в кожного було все вдосталь! Здоров'я, позитиву, любові, безмежного щастя, неймовірних емоцій!
Ми самі робимо свій
світ
Додам словами нашої письменниці
Вже рік старий за обрії пливе.
Уже й Новий стоїть на виднокрузі.
Хай у Новому буде все нове, -
старі лиш вина, істини і друзі
Всім миру, добра у Новому році!!!!
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