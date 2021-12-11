Деякі категорії пенсіонерів отримують виплати раніше за інших.
Дивися повний текст Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 20:50
Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує.
Додано: Сер 29 гру, 2021 20:51
А очередность выплаты пособий не могли бы подсказать на законодательном уровне?
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