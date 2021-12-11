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Черговість виплати пенсій:
хто та коли отримує

Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:50

Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує

Пропонуємо до обговорення:
Деякі категорії пенсіонерів отримують виплати раніше за інших.

Дивися повний текст Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:51

А очередность выплаты пособий не могли бы подсказать на законодательном уровне?
finuser488
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Модератори: Ірина_, Модератор

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