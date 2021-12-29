Тим громадянам України, чий робочий стаж не перевищує 15 років, пенсійні виплати не нараховуватимуться.
Дивися повний текст Пенсійний вік 2022. Хто не зможе вийти на пенсію у 60 за новими правилами.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:27
Пенсійний вік 2022. Хто не зможе вийти на пенсію у 60 за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний вік 2022. Хто не зможе вийти на пенсію у 60 за новими правилами.
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:15
Тоб-то багато людей які так і не працювали офіційно 15 років за останні 20 років, тому що до 2003 року стаж підтвердити неможливо якщо ти не працював на державу просто залишаться в дупі.
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:31
Re: Пенсійний вік 2022. Хто не зможе вийти на пенсію у 60 за
Не буде тієї пенсії, тут люди завжди молоді.
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