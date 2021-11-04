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Конкурент АТБ. Fozzy Group
відкриє десятки дискаунтерів...

Конкурент АТБ. Fozzy Group відкриє десятки дискаунтерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:00

Конкурент АТБ. Fozzy Group відкриє десятки дискаунтерів...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року мережа дискаунтерів "Thrash! Траш!" відкриє понад 60 магазинів.

Дивися повний текст Конкурент АТБ. Fozzy Group відкриє десятки дискаунтерів у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:00

рынок назрел
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:24

это Трэш.... а Траш писался бы Trush.... даже не знаю как комментировать
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:12

  Tamagoch написав:это Трэш.... а Траш писался бы Trush.... даже не знаю как комментировать

Щоби знати як коментувати, потрібно було вчити у школі англійську мову. "Trash" означає "сміття". А слова "Trush" у сучасній англійській не існує.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 02:00

  Tamagoch написав:это Трэш.... а Траш писался бы Trush.... даже не знаю как комментировать


Это не Трэш, это тогда уж Срэш, или даже Сраш, что тоже является говорящим названием.
По конкуренции АТБ не исключено, что внутри там именно то, чем слышится ))
alter
 
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