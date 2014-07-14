На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?

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Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:06
M-A-X написав:
Голосовалка открыта?
А то за неделю чет голосов не добавилось.
Відкрита. Можливо просто не цікава
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:21
roberto dark написав:
Надзвичайно цікава тема. Геніально...Сьогодні мабуть тільки хіба школярі в Києві ще не знають, на які параметри звернути увагу при виборі новобудови.
Можете написать?
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Чет 07 кві, 2016 14:27
M-A-X
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