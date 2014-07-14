RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Обираємо новобудови
у передмісті Києва
/
На какие параметры вы смотрите
при выборе новостройки?

На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
  #<12

На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?

На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки? 4.8 5 19
Расположение (район/метро/транспорт)
21%
4
Ближайшая инфраструктура
11%
2
Застройщик, документы
16%
3
Цена квартиры/метра, кредит/рассрочка
16%
3
Акции
5%
1
Планировки, количество комнат, количество квартир на этаже
0
0
Площадь
5%
1
Наличие ремонта, состояние квартиры
11%
2
Год завершения строительства, статус строительства, этап строительства
0
0
Окупаемость/ликвидность (для перепродажи или сдачи в аренду)
0
0
Характеристики: Отопление, Утепление, Материал стен, Окна, прочие
11%
2
Этажность дома/квартиры, количество лифтов на подъезд
5%
1
Парковка, безопасность (охрана, видеонаблюдение, пропускная система)
0
0
Возможность получения информации в интернете, отзывы
0
0
Другое (отпишите в комментариях)
0
0
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:06

  M-A-X написав:Голосовалка открыта?
А то за неделю чет голосов не добавилось.

Відкрита. Можливо просто не цікава :roll:
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3939
З нами з: 14.09.13
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 13:21

  roberto dark написав:Надзвичайно цікава тема. Геніально...Сьогодні мабуть тільки хіба школярі в Києві ще не знають, на які параметри звернути увагу при виборі новобудови.

Можете написать?
M-A-X
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 08.10.15
Подякував: 819 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новостройки левого берега Киева 1, 2
Модератор » Пон 14 лип, 2014 10:26
14 71507
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 10:27
OlegBoyko
Новостройки правого берега Киева 1, 2, 3
Модератор » Пон 14 лип, 2014 10:26
21 44840
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 кві, 2016 14:27
M-A-X

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4999)
24.02.2024 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.