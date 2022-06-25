Finance.ua розповідає, що таке податкова знижка на навяання, як її отримати та що для цього потрібно зробити.
Дивися повний текст Кешбек від податкової: як батькам повернути частину грошей за навчання дитини.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 18:16
Кешбек від податкової: як батькам повернути частину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кешбек від податкової: як батькам повернути частину грошей за навчання дитини.
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:16
"Размер налоговой скидки – 18 % от стоимости обучения."
Не финансовый сайт, а какой-то бредогенератор.
Додано: Чет 20 січ, 2022 17:34
Почему не быть ЧП? Это дискриминация малого бизнеса, налоги они тож платят.
Додано: Чет 20 січ, 2022 17:59
Re: Кешбек від податкової: як батькам повернути частину...
Потому что возвращают сумму уплаченного НДФЛ, а НДФЛ ФОПы не платят
Додано: Пон 31 січ, 2022 13:13
Если только узнали о такой возможности, то за предыдущие года значит нет возможности получить кэшбэк? И означает ли это что только за этот год и то в конце его декабря подавать данные?
Додано: Чет 25 сер, 2022 14:38
За 2021 год не возвращают - в налоговой приняли и висит сумма на выплату, а казначейство не выплачивает, так что закатите губу - так написано между строк...
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