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Кешбек від податкової: як
батькам повернути частину...

Кешбек від податкової: як батькам повернути частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:16

Кешбек від податкової: як батькам повернути частину...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розповідає, що таке податкова знижка на навяання, як її отримати та що для цього потрібно зробити.

Дивися повний текст Кешбек від податкової: як батькам повернути частину грошей за навчання дитини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:16

"Размер налоговой скидки – 18 % от стоимости обучения."
Не финансовый сайт, а какой-то бредогенератор.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:34

Почему не быть ЧП? Это дискриминация малого бизнеса, налоги они тож платят.
vinnegret
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:59

Re: Кешбек від податкової: як батькам повернути частину...

vinnegret написав:Почему не быть ЧП? Это дискриминация малого бизнеса, налоги они тож платят.
Потому что возвращают сумму уплаченного НДФЛ, а НДФЛ ФОПы не платят
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 13:13

Если только узнали о такой возможности, то за предыдущие года значит нет возможности получить кэшбэк? И означает ли это что только за этот год и то в конце его декабря подавать данные?
viva784187
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:38

За 2021 год не возвращают - в налоговой приняли и висит сумма на выплату, а казначейство не выплачивает, так что закатите губу - так написано между строк...
lenski2008
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