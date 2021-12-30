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Виробники електрокарів у 2022
році зіткнуться з новою...

Виробники електрокарів у 2022 році зіткнуться з новою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 07:16

Виробники електрокарів у 2022 році зіткнуться з новою...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики підрахували, що електрифікація транспорту призведе до глобального дефіциту графіту.

Дивися повний текст Виробники електрокарів у 2022 році зіткнуться з новою кризою — дефіцитом графіту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 07:16

Теперь переведём этот истерический текст на нормальный язык цифр:
шаг 1) 20 000 тонн / 250 000 электромобилей = 80 кг графита в одном электромобиле;
шаг 2) $707 за тонну / 80 кг = $56 на электромобиль;
шаг 3) $56 / (1+40%) = $40
Краткое изложение статьи - "Один из компонентов электромобиля подорожал с $40 до $56. Теперь Тесла Х будет стоить не $100 000, а $100 016".
Беда бедовая! Я только собрался её купить, а теперь придётся ещё год на неё собирать. :)
PS: это показатель уровня современной журналистики - во всём нужно искать "сенсацию", потому что она лучше продаётся, а журналистика - это тоже бизнес, она тоже должна продавать и приносить прибыль владельцам. Печально... :(
LutsMan
 
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