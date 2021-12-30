За надання покращених побутових умов у слідчих ізоляторах станом на 30 грудня 2021 року сплачено понад 7,8 млн. грн.
Дивися повний текст Скільки грошей Україні принесли платні камери в СІЗО.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 12:53
Скільки грошей Україні принесли платні камери в СІЗО
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Дивися повний текст Скільки грошей Україні принесли платні камери в СІЗО.
Додано: Чет 06 січ, 2022 12:53
А сколько денег потратили ? Это если под Ровно туалет в деревне за 4 ляма построили
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