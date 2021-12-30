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Скільки грошей Україні
принесли платні камери в СІЗО

Скільки грошей Україні принесли платні камери в СІЗО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 12:53

Скільки грошей Україні принесли платні камери в СІЗО

Пропонуємо до обговорення:
За надання покращених побутових умов у слідчих ізоляторах станом на 30 грудня 2021 року сплачено понад 7,8 млн. грн.

Дивися повний текст Скільки грошей Україні принесли платні камери в СІЗО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 12:53

А сколько денег потратили ? Это если под Ровно туалет в деревне за 4 ляма построили ;)
Igorten
 
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