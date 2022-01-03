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Виплата пенсії у разі виїзду
за кордон на постійне...

Виплата пенсії у разі виїзду за кордон на постійне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 07:35

Виплата пенсії у разі виїзду за кордон на постійне...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розповідає, як отримати гроші пенсіонеру, що виїждає з України на постійне місце проживання.

Дивися повний текст Виплата пенсії у разі виїзду за кордон на постійне проживання.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 07:35

А как же запрет на бумажные справки в гос. органах?
Dikoy
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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