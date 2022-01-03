Finance.ua розповідає, як отримати гроші пенсіонеру, що виїждає з України на постійне місце проживання.
Дивися повний текст Виплата пенсії у разі виїзду за кордон на постійне проживання.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 07:35
Виплата пенсії у разі виїзду за кордон на постійне...
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Дивися повний текст Виплата пенсії у разі виїзду за кордон на постійне проживання.
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