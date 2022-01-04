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У Мінекономіки назвали 7
основних досягнень у 2021 році

У Мінекономіки назвали 7 основних досягнень у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:13

У Мінекономіки назвали 7 основних досягнень у 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
В Уряді назвали ключові досягнення Міністерства економіки України, яких вдалося реалізувати у 2021 році.

Дивися повний текст У Мінекономіки назвали 7 основних досягнень у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:14

Жодного реального досягнення, тільки брехня та перекручування фактів.
sergiykopyl
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