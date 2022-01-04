В Уряді назвали ключові досягнення Міністерства економіки України, яких вдалося реалізувати у 2021 році.
Дивися повний текст У Мінекономіки назвали 7 основних досягнень у 2021 році.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:13
У Мінекономіки назвали 7 основних досягнень у 2021 році
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Дивися повний текст У Мінекономіки назвали 7 основних досягнень у 2021 році.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:14
Жодного реального досягнення, тільки брехня та перекручування фактів.
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