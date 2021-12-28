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Експерт назвав криптовалюту з
п'ятикратним зростанням у...

Експерт назвав криптовалюту з п'ятикратним зростанням у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:20

Експерт назвав криптовалюту з п'ятикратним зростанням у...

Пропонуємо до обговорення:
Попри незначний спад вартості за грудень, у 2022 році криптовалюту Chainlink (LINK) може чекати п'ятикратне зростання – до $100. У цьому впевнений американський криптоаналітик Бенджамін Коуен.

Дивися повний текст Експерт назвав криптовалюту з п'ятикратним зростанням у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:20

эксперт все еще находится на стадии отрицания
alik
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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