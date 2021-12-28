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Експерт назвав криптовалюту з п'ятикратним зростанням у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Попри незначний спад вартості за грудень, у 2022 році криптовалюту Chainlink (LINK) може чекати п'ятикратне зростання – до $100. У цьому впевнений американський криптоаналітик Бенджамін Коуен.
Дивися повний текст Експерт назвав криптовалюту з п'ятикратним зростанням у 2022 році
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:20
эксперт все еще находится на стадии отрицания
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alik
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