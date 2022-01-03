RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обов'язкові касові апарати
для ФОП: хто може не...

Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:03

Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не...

Пропонуємо до обговорення:
Таке роз'яснення опублікувало Міністерство фінансів.

Дивися повний текст Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не використовувати з 1 січня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96959
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:03

Открывайте фоповские счета и принимайте оплату только по "безналу"
Тогда рро не нужно. Но мало кто про это говорит.

Предприниматели-единщики 2–3-й групп должны помнить, что РРО НЕ применяется даже после превышения лимита в 1 млн 320 тыс. грн при безналичных расчётах — переводе с расчётного счёта на расчётный счёт через учреждение банка или внесении денег через кассу банка, в кассе банка через платёжный терминал и/или ПТКС , принадлежащий банку, за услуги в случае проведения таких расчётов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.
Есть категория ФЛП, которые имеют дело исключительно с безналичными оплатами. В понимании налоговой это оплаты со счёта на счёт или когда деньги зачисляются на счёт через кассу банка.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 15.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:36

Re: Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не...

p_a_l написав:Открывайте фоповские счета и принимайте оплату только по "безналу"
Тогда рро не нужно. Но мало кто про это говорит...
никто даже не знает, прием платежей по номеру карты-ключ к р/с не обязывает наличие рро? Например, поддержка моно уверяет, что не нужно, а вот интересно, что поддержка других банков говорит? А главное, что сама налоговая по этому поводу думает?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:15

Если бы у гетманцевых были мозги они бы вывели оплату банковскими картами из под РРО т.к. это очевидно операция безналичная операция транзакции между банками, она не требует РРО, но ведь эта "фискализация" не для борьбы с неучтенным налом, а для возможности доить ФОПов налоговой и соответственно мы видим различные "разъяснения" той же налоговой о том, что оплаты через терминалы в банке это тоже попадает под РРО
salvydas
 
Повідомлень: 37
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:33

GALeon
НБУ говорит, что на карту-ключ принимать платежи запрещено! Порой это сделать невозможно: терминалы блокируют такие платежи.
А вот на номер карты MONO, привязанный к ФОП счету можно, MONO использует какие-то промежуточные банковские сервисы. Правда этот вариант еще не комментировало НБУ.
o_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 05.09.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:52

Re: Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не...

o_boiko написав:GALeon
НБУ говорит, что на карту-ключ принимать платежи запрещено! Порой это сделать невозможно: терминалы блокируют такие платежи...
но ведь физ.лицо без проблем может например оплатить со своего моб.приложения на такую карту ФОП без всякого терминала...
Востаннє редагувалось GALeon в Суб 08 січ, 2022 09:53, всього редагувалось 1 раз.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:53

Re: Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не...

o_boiko написав:GALeon
...
А вот на номер карты MONO, привязанный к ФОП счету можно, MONO использует какие-то промежуточные банковские сервисы. Правда этот вариант еще не комментировало НБУ.
вот этот вариант как раз и интересен
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«АрселорМіттал» може не виплатити зарплати через арешт...
R2 » Чет 06 січ, 2022 17:54
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 січ, 2022 17:54
sena_2008atp
Київ може ввести спецперепустки на транспорт: названо умову
R2 » Пон 03 січ, 2022 11:30
7 663
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 14:14
GALeon
У 2022 році обсяг споживання вугілля у світі може побити...
R2 » Пон 03 січ, 2022 12:03
6 512
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 13:20
o_volvachev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2437)
08.01.2022 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.