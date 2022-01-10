Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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moveton написав:Поэтому чистые пенсионеры по новой системе право голоса потеряют окончательно. Наверное, это правильно. Никакого продукта они не производят, только проедают.
ваши слова противоречат конституции Украины:
Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.
Тракторист написав:а сколько минут вы принимаете душ?...
Може й пів години... Коли вода не л'ється річкою -- це і справді повільніше відбувається.
просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты...
Так думаю півгодини то час всієї процедури, а не час, коли ввімкнено воду. Ввімкнув - намочив - вимкнув. Намилився, натерся. Ввімкнув - змив. І ніяких отих ваших буржуйських "тропічний дощ". Суворі часи потребують суворих рішень.
Bobua написав:Тобто, ми можемо вирахувати суму податків кожної людини знаючи скільки і як вона отримує грошей (зарплата чи пенсія, чи ще щось) і скільки витрачає. Отже -- тоді вже простіше давати людині голоси залежно від всіх тих грошей.
Нее, если уж по уплаченным налогам считать, то только с документальным подтверждением кто за него заплатил и сколько А то вдруг у какого-то единщика прикупил. Или вообще не потратил. Налоговой, опять же, будет чем заняться. Сейчас-то она кредит по НДС начисляет только, если покупатель сам плательщик НДС.
Тракторист написав:ваши слова противоречат конституции Украины:
Конституцию во имя блага народа можно и изменить. Это тут, как раз, самое простое.
Тракторист написав:просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты...
Если не транжирить ресурсы и воду не подогревать, то зимой и 2 минуты под ней пробыть не каждый выдержит. И почему-то большинство любителей ежедневного душа резко начинают думать, что душ не так ж обязателен, хоть и здоровье
Тракторист написав:просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты...
Если не транжирить ресурсы и воду не подогревать, то зимой и 2 минуты под ней пробыть не каждый выдержит. И почему-то большинство любителей ежедневного душа резко начинают думать, что душ не так ж обязателен, хоть и здоровье
Помню, в общаге, когда горячую воду отключали, хватало одного чайника кипятка
Bobua написав: quote="5375856:Тракторист"] а сколько минут вы принимаете душ?... [/quote
Може й пів години... Коли вода не л'ється річкою -- це і справді повільніше відбувається.
просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты...
Так думаю півгодини то час всієї процедури, а не час, коли ввімкнено воду. Ввімкнув - намочив - вимкнув. Намилився, натерся. Ввімкнув - змив. І ніяких отих ваших буржуйських "тропічний дощ". Суворі часи потребують суворих рішень.
Bobua написав:Тобто, ми можемо вирахувати суму податків кожної людини знаючи скільки і як вона отримує грошей (зарплата чи пенсія, чи ще щось) і скільки витрачає. Отже -- тоді вже простіше давати людині голоси залежно від всіх тих грошей.
Нее, если уж по уплаченным налогам считать, то только с документальным подтверждением кто за него заплатил и сколько А то вдруг у какого-то единщика прикупил. Или вообще не потратил. Налоговой, опять же, будет чем заняться. Сейчас-то она кредит по НДС начисляет только, если покупатель сам плательщик НДС.
Тракторист написав:ваши слова противоречат конституции Украины:
Конституцию во имя блага народа можно и изменить. Это тут, как раз, самое простое.
По податках і справді краще не рахувати. А особливо -- по споживацьких. Бо споживацтво то таки зло...
Краще було би рахувати, от, напр., по довгих ОВДП, чи депозитах (5ти річних і нерозривних), чи пенс.разунках. Фінансує людина країну (економіку), обмежує своє споживацтво -- має голоси. По штуці за 100к₴, чи за 1млн₴? Все спускає на сміття -- не має голосу. Навіщо голоси надспоживачам? Вони ж проголосують за ще більше споживання, і "ми всі 100% помрем..."
Олігархи... Так, можливо, матимуть більше голосів. Тисячі, десятки тисяч. От що менше в офшорах ховатимуть -- то більше матимуть... Але, навряд чи більше, аніж купують "гречками"
Тракторист написав:просто 11 л вытекает всего за 2-2,5 минуты...
Если не транжирить ресурсы и воду не подогревать, то зимой и 2 минуты под ней пробыть не каждый выдержит. И почему-то большинство любителей ежедневного душа резко начинают думать, что душ не так ж обязателен, хоть и здоровье
Підігрівання взимку стає марнування лише якщо його одразу зливати тепло в каналізацію. Якщо ж тепло грітиме приміщення (хоча би ванну) -- то втрати менші.