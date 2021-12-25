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Глава ДМС описала «ідеального
мігранта» для України

Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:24

Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України

Пропонуємо до обговорення:
Враховуючи демографічну кризу, Україні потрібна абсолютно чітко зрозуміла категорія мігрантів.

Дивися повний текст Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:24

Кто же эти все мигранты-экспаты?
Братья белорусы?
Не думаю что они тут задержатся!
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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