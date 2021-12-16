Finance.ua пояснює, що таке овердрафт, які його переваги та як його можна оформити.
Дивися повний текст Що таке овердрафт і як його оформити.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 11:51
Що таке овердрафт і як його оформити
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Дивися повний текст Що таке овердрафт і як його оформити.
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:52
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