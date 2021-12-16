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Що таке овердрафт
і як його оформити

Що таке овердрафт і як його оформити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:51

Що таке овердрафт і як його оформити

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua пояснює, що таке овердрафт, які його переваги та як його можна оформити.

Дивися повний текст Що таке овердрафт і як його оформити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:52

Проценты выше. Гашение в грейс автоматическое, а не тогда, когда хочется. Сомнительные какие-то преимущества. Разве что для тех, кто бесплатных кредитных карт ухитрился не найти.
moveton
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