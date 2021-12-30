Аналітик, трейдер та блогер Ніколас Мертен на своєму YouTube-каналі записав ролик із прогнозами на 2022 рік.
Дивися повний текст Аналітик назвав найперспективніші криптоактиви у 2022 році.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 17:28
Аналітик назвав найперспективніші криптоактиви у 2022 році
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Дивися повний текст Аналітик назвав найперспективніші криптоактиви у 2022 році.
Додано: Нед 09 січ, 2022 17:28
Это видео автор выпустил в начале декабря. Весь декабрь весь крипторынок падал и продолжает падать. Советы совсем неактуальны для середины января.
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