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Аналітик назвав найперспективніші
криптоактиви у 2022 році

Аналітик назвав найперспективніші криптоактиви у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:28

Аналітик назвав найперспективніші криптоактиви у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Аналітик, трейдер та блогер Ніколас Мертен на своєму YouTube-каналі записав ролик із прогнозами на 2022 рік.

Дивися повний текст Аналітик назвав найперспективніші криптоактиви у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:28

Это видео автор выпустил в начале декабря. Весь декабрь весь крипторынок падал и продолжает падать. Советы совсем неактуальны для середины января.
for_u
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Модератори: Ірина_, Модератор

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