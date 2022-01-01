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Названо типову помилку при
сплаті штрафів за порушення ПДР

Названо типову помилку при сплаті штрафів за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:51

Названо типову помилку при сплаті штрафів за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Майже кожен водій стикається з необхідністю сплати штрафів за порушення ПДР.

Дивися повний текст Названо типову помилку при сплаті штрафів за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:52

А искать по гос номеру машины государству совесть не позволяет ?
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:29

  gretzky_vic написав:А искать по гос номеру машины государству совесть не позволяет ?

Штраф не "гос номеру", а владельцу выписывают...
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:25

Суть такова-запутати, а потім "здерти" в подвійному розмірі.
jurij_ambroziak
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:28

Через додаток Дія
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