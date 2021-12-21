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Договір оренди житла: чи обов'язкове нотаріальне посвідчення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 січ, 2022 02:05
Пропонуємо до обговорення:
Оренда житлового приміщення – клопітка справа.
Дивися повний текст Договір оренди житла: чи обов'язкове нотаріальне посвідчення
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