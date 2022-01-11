Finance.ua як портал, що стежить за ринком нерухомості, дізнався, як змінились ціни на житло на первинці у передмісті Києва.
Дивися повний текст Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка).
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Додано: Вів 11 січ, 2022 10:54
Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка).
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:54
В Ирпене цена в разных жк отличается на 30-40% район СМУ или гостомельского шоссе намного дешевле. То что ближе к новой трассе дороже. ЖК Ютландия в эталонном 2018 ещё на этапе сдачи был по 1050уе метр (переуступки).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:58
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:32
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:41
p_a_l да сантехника я тоже из Киева вызывал, вышло на 400 грн дешевле. Ирпень слишком платежеспособный и бизнес это чувствует.
Додано: Сер 12 січ, 2022 16:53
Ну вот что делать в этом пригороде? Работы нету, все ездят в Киев в забитых маршрутках которые и стоят не дёшево.
Додано: Сер 12 січ, 2022 16:56
как это работы нет когда в Ирпене живет 90 тыс платежеспособных покупателей с киевским уровнем дохода?! Рук не хватает, столько работы. Или вы думаете что ирпенчане в рестораны, парикмахерские и на сто в киев ездят?
В ирпене на сто где обычно ремонтируются мои авто, запись на неделю вперёд. И еще минимум 5 машин "живая очередь", из тех кому прям срочно. Очень мало сто, а на тех кто есть рук нехватает. К автоэлектрику тоже запись, сантехника "на сейчас" практически нереально найти. Все заняты. Бывает нереально вызвать такси. Заказ принимают, но никто не приезжает.
По другим пригородам беда с подвозом людей к ж/д станциям на киевскую электричку, в маленькую газельку все желающие не помещаются, попутки ловятся, на великах едут, пешком несколько км идут.
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