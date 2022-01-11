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Скільки коштує нове житло у
передмісті Києва (інфографіка)

Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:54

Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що стежить за ринком нерухомості, дізнався, як змінились ціни на житло на первинці у передмісті Києва.

Дивися повний текст Скільки коштує нове житло у передмісті Києва (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:54

В Ирпене цена в разных жк отличается на 30-40% район СМУ или гостомельского шоссе намного дешевле. То что ближе к новой трассе дороже. ЖК Ютландия в эталонном 2018 ещё на этапе сдачи был по 1050уе метр (переуступки).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 січ, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:58

  vitaliian написав:В Ирпене цена в разных жк отличается на 30-40%


А в Ирпене есть жизнь?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:32

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:В Ирпене цена в разных жк отличается на 30-40%


А в Ирпене есть жизнь?

Там нет сервиса. Своих мастеров нет, а киевские или не хотят ехать, или лупят цены.
Например, сломался холодильник.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:41

p_a_l да сантехника я тоже из Киева вызывал, вышло на 400 грн дешевле. Ирпень слишком платежеспособный и бизнес это чувствует.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:53

Ну вот что делать в этом пригороде? Работы нету, все ездят в Киев в забитых маршрутках которые и стоят не дёшево.
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:56

  kemeron1990 написав:Ну вот что делать в этом пригороде? Работы нету, все ездят в Киев в забитых маршрутках которые и стоят не дёшево.
как это работы нет когда в Ирпене живет 90 тыс платежеспособных покупателей с киевским уровнем дохода?! Рук не хватает, столько работы. Или вы думаете что ирпенчане в рестораны, парикмахерские и на сто в киев ездят?

В ирпене на сто где обычно ремонтируются мои авто, запись на неделю вперёд. И еще минимум 5 машин "живая очередь", из тех кому прям срочно. Очень мало сто, а на тех кто есть рук нехватает. К автоэлектрику тоже запись, сантехника "на сейчас" практически нереально найти. Все заняты. Бывает нереально вызвать такси. Заказ принимают, но никто не приезжает.

По другим пригородам беда с подвозом людей к ж/д станциям на киевскую электричку, в маленькую газельку все желающие не помещаются, попутки ловятся, на великах едут, пешком несколько км идут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:53

Интересно, какая методика расчета цены
M-A-X
 
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