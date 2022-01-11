Торік на посаді президента Володимир Зеленський заробив 336 тисяч гривень.
Дивися повний текст Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34
Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році
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Дивися повний текст Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році.
Додано: Сер 12 січ, 2022 20:58
Re: Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 р
Молодой парень устроился на работу милиционером. Проходит месяц. Наступил день зарплаты — а новичок за деньгами не приходит. Прошёл второй месяц, третий, четвёртый, а за зарплатой он так и не пришёл. Стало старому майору интересно, что происходит. Он вызывает к себе этого милиционера и спрашивает: — Ты что это за зарплатой не приходишь? Не нужна что ли? — Зарплата?! Ой… А я-то думал, дали пистолет — и крутись как хочешь…
Додано: Сер 12 січ, 2022 21:02
Видите ли, этот оказался особенно способным.
Украины ему не хватило даже на пару лет.
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