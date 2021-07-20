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Порошенко витратив 11 млн
грн на судовий процес у...

Порошенко витратив 11 млн грн на судовий процес у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:41

Порошенко витратив 11 млн грн на судовий процес у...

Пропонуємо до обговорення:
П’ятий президент Петро Порошенко витратив 11 мільйонів гривень на юридичні послуги у справі проти братів Суркісів. Справу розглядав Високий суд Лондона.

Дивися повний текст Порошенко витратив 11 млн грн на судовий процес у Лондоні — адвокати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:41

В Україні все через Лондон проходить???
5kopiyok
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