Аналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й...

Додано: Вів 11 січ, 2022 20:56

А это, как пример причин стабильного роста экономики в Польше:11.01.2022 19:54.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, представляя второй Антиинфляционный щит, заявил о снижении цен на топливо, газ, продукты питания, а также удобрения.Об этом сообщает "Польское радио".Глава правительства объявил, что в течение шести месяцев, начиная с 1 февраля, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет снижена с 23 до 8%.«Это будет радикальное изменение цен. Поляки увидят на заправках еще более низкие цены на топливо. Я надеюсь, что это произойдет уже через три, максимум – через четыре недели. По нашим расчетам, цена за литр топлива снизится на 60 грошей (13 евроцентов), может быть даже на 70 грошей (15 евроцентов). Эти расходы бюджет польского государства берет на себя», - сказал глава правительства.Моравецкий также сообщил, что правительство приняло решение о снижении ставки НДС на продукты питания до 0%. Это касается продуктов, которые в настоящее время покрываются ставкой 5%, а это большинство продуктов питания. Как сказал премьер, согласно правительственным расчетам, после снижения ставки НДС в кошельке каждого поляка должно оставаться на 45 злотых больше, а это чуть менее 10 евро.«Я также призываю всех предпринимателей, которые продают продукты питания, соответствующее снизить цены на продукты на 5 злотых, это более 1 евро. Это очень важно, потому что это не заработок предпринимателей, а это часть того, что попадает в бюджет польского государства. Мы снижаем самую низкую допустимую ставку НДС в Европейском союзе до нуля. Это приведет к тому, что с 1 февраля снизятся цены на все продукты», - сказал глава правительства.Моравецкий также призвал клиентов проверять, действительно ли владельцы магазинов в их районе снизили цены на продукты питания.Премьер-министр заявил, что с 1 февраля ставка НДС на удобрения также составит 0%.Также правительство снизило ставку НДС на природный газ с 23 до 8%, отменило акциз на электроэнергию и снизило ставки НДС на электроэнергию с 23 до 5%, а также ставку НДС на отопление с 23 до 8%, - говорится в сообщении.