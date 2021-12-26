Цього тижня економічна активність почне поступове відновлення після свят.
Дивися повний текст Аналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й назвали причини.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 20:07
Аналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й...
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Дивися повний текст Аналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й назвали причини.
Додано: Вів 11 січ, 2022 20:07
Посмотрим, что на это говорит Данилишин:
Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.
Он отметил со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, что потребительские цены в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, в годовом измерении индекс инфляции снизился с 10,3% до 10,0%, поскольку прошлогодняя база сравнения была выше (в декабре в прошлом году месячный темп инфляции составил 0,9%).
«Немонетарные факторы продолжают формировать основное инфляционное давление в Украине, начиная еще с октября 2020 года. Сейчас на немонетарные факторы, находящиеся вне влияния денежно-кредитной политики, приходится около 2/3 общего роста индекса инфляции», – пояснил Данилишин.
Глава совета НБУ обратил внимание, что на инфляцию повлияло повышение цен на энергоносители. «Рост цен производителей промышленной продукции, реализованной в пределах территории Украины, за год составил 69%, в т. ч. услуги электро-, газо- и теплоснабжения подорожали в 2,7 раза, стоимость сырой нефти и природного газа – в 1,7 раза , каменного угля – в 1,5 раза Удорожание энергоносителей для населения в первую очередь отразилось на стоимости содержания жилья (услуги электроснабжения подорожали на 27%, газоснабжения – на 16%), а также ценах автомобильного топлива (+27%) и услуг автоперевозки (+20%)», – рассказал он.
Данилишин отметил, что рост мировых цен на сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев. В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла – 39%, яиц – 19%, хлеба – 19%. Цены реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 г. выросли на 40%. Из-за повышения ставок акцизов стоимость табачных изделий выросла за год на 16%.
При этом, по данным главы совета НБУ, банковские депозиты населения составляют всего 20% частных потребительских расходов, а процентные ставки по депозитам слабо реагируют на изменение ключевой процентной ставки. Реальный (скорректированный на инфляцию) объем депозитов населения за год сократился, отражая ограниченность трансмиссионного эффекта по данному каналу.
«Работающие кредиты составляют менее 15% ВВП и не играют важную роль в инвестиционных процессах в реальном секторе, где преимущественно используются собственные средства предприятий. Характерно, что, несмотря на повышение процентных ставок, объем кредитования продолжал расти, что отражает слабость трансмиссионного эффекта монетарной политики по этому каналу. В то же время повышение процентной ставки повлияло на ограничение денежного предложения по каналу государственных облигаций (около 20% ВВП). В 2021 году правительство смогло позаимствовать на внутреннем рынке лишь 75% от запланированных объемов», – пояснил Данилишин.
Додано: Вів 11 січ, 2022 20:56
А это, как пример причин стабильного роста экономики в Польше:
В Польше объявили о снижении цен на топливо, газ и продукты питания
11.01.2022 19:54.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, представляя второй Антиинфляционный щит, заявил о снижении цен на топливо, газ, продукты питания, а также удобрения.
Об этом сообщает "Польское радио".
Глава правительства объявил, что в течение шести месяцев, начиная с 1 февраля, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет снижена с 23 до 8%.
«Это будет радикальное изменение цен. Поляки увидят на заправках еще более низкие цены на топливо. Я надеюсь, что это произойдет уже через три, максимум – через четыре недели. По нашим расчетам, цена за литр топлива снизится на 60 грошей (13 евроцентов), может быть даже на 70 грошей (15 евроцентов). Эти расходы бюджет польского государства берет на себя», - сказал глава правительства.
Моравецкий также сообщил, что правительство приняло решение о снижении ставки НДС на продукты питания до 0%. Это касается продуктов, которые в настоящее время покрываются ставкой 5%, а это большинство продуктов питания. Как сказал премьер, согласно правительственным расчетам, после снижения ставки НДС в кошельке каждого поляка должно оставаться на 45 злотых больше, а это чуть менее 10 евро.
«Я также призываю всех предпринимателей, которые продают продукты питания, соответствующее снизить цены на продукты на 5 злотых, это более 1 евро. Это очень важно, потому что это не заработок предпринимателей, а это часть того, что попадает в бюджет польского государства. Мы снижаем самую низкую допустимую ставку НДС в Европейском союзе до нуля. Это приведет к тому, что с 1 февраля снизятся цены на все продукты», - сказал глава правительства.
Моравецкий также призвал клиентов проверять, действительно ли владельцы магазинов в их районе снизили цены на продукты питания.
Премьер-министр заявил, что с 1 февраля ставка НДС на удобрения также составит 0%.
Также правительство снизило ставку НДС на природный газ с 23 до 8%, отменило акциз на электроэнергию и снизило ставки НДС на электроэнергию с 23 до 5%, а также ставку НДС на отопление с 23 до 8%, - говорится в сообщении.
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