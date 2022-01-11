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В Україні планують підвищити
зарплату чиновникам: кого...

В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:40

В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні мають намір підвищити посадові оклади урядовців. Заробітна плата зросте у середньому на 9,3%.

Дивися повний текст В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого стосуватиметься.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:40

Коснётся самых "бедных" и "добросовестных" граждан Украины. Смешно. :)))
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:49

Re: В Україні планують підвищити зарплату чиновникам: кого..

  Omega написав:Коснётся самых "бедных" и "добросовестных" граждан Украины. Смешно. :)))
Підвищення зарплати стосується в тому числі керівників апарату ВРУ, секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного Суду, Офісу генпрокурора... это самые то обделенные слои населения..
и да это смешно ? нет не смешно.. это показатель что до одного места все реформы.. в стране рулит олигархически- чиновничий беспредел..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:58

Да, Джон, да. Цирк на высшем уровне.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:55

Цинично и вызывающе,пользуются тем,что у нас не Казахстан.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:26

9,3% это в среднем, а вот этим на 30-45%:
СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році
...
5. Посадові оклади державних службовців Офісу Президента України, допоміжних, консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Офісу Генерального прокурора визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3.

Посадові оклади керівних працівників, державних експертів, головних та провідних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, та державних службовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3, а в Апараті Верховної Ради України, Офісі Президента України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,45.

https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5 ... a-2022.pdf

Взято с оффсайта https://nads.gov.ua/news/na-rozglyad-ur ... a-2022-rik
yanyura
 
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