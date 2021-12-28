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У Києві викрили схему «відкатів»
за одержання бюджетних...

У Києві викрили схему «відкатів» за одержання бюджетних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:32

У Києві викрили схему «відкатів» за одержання бюджетних...

Пропонуємо до обговорення:
Генпрокуратура та Держбюро розслідувань викрили масштабну схему розкрадання коштів міського бюджету Києва, їх подальшого відмивання та надання та одержання хабарів. Під час одержання 1,75 млн грн затримано керівника одного із комунальних підприємств Київської міськдержадміністрації (КМДА) та правоохоронця.

Дивися повний текст У Києві викрили схему «відкатів» за одержання бюджетних підрядів.
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