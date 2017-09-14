Shaman написав: ЛАД написав:
.......
Во-первых, меня не "гоняли", а доставали...
Если вы также, как они, не видите разницу между причинами и возможностями, то это ваши проблемы. Такие же, как у них.
гоняли, гоняли - там було дуже пріскплива гра слів - й не скажу, що ви були надто переконливі. а якщо вам здається, що всі оточуючі ведуть себе алогічно, то має сенс подивитися на це зі сторони
Когда все кажутся тебе сумасшедшими, обрати внимание на себя
1. Если вы считаете, что гоняли, то не буду спорить. Считайте.
2. "подивитися зі сторони" очень полезно. Но...
Сахаров был один. Но оказалось, что он не был сумасшедшим.
А уж при той публике, что осталась на нашем форуме...
постійно намагаєтесь мені приписати, що я пропоную дочекатися розвалу Раші для закінчення війни - це ваші слова, не мої
Развала или экономического краха/виснаження. Отказываться от своих слов хороший метод.
Простите, но тратить время на поиск цитат не буду.
я запропонував конкретне - збільшити виплати. й резерви є, й є думка, що частину людей це таки привабить. й тут ви КАТЕГОРИЧНО проти. чому? бо це нам дасть можливість й далі примушувати Рашу до реальних перемовин замість капітуляції?
Ещё один хороший метод - приписывать оппоненту то, чего он не говорил.
Я не писал, что я против поднятия выплат военным. Если у вас есть лишние миллиарды, то пожалуйста. Хотя у такого решения есть большие минусы, но ладно. Я, например, с интересом посмотрю, как вы этим людям после демобилизации предложите работать за 20 тыс. грн.
про фінський варіант - напишіть конкретно, що мається на увазі, це ж не важко? чи важко? бо насправді чому не підходить? фінам пропонували обов'язково вивчати російську, а фінську лише для фольклору. їм розповідали, що Фінляндія штучна країна, яка ніколи не існувала?
Нам до войны не "пропонували обов'язково вивчати російську", возражали против ограничений на русский язык. И не требовали отказаться от государственности. Да и сегодня не требуют.
Я пошёл бы воевать за право украинцев говорить "рідною мовою", но я не готов воевать за право запретить русский язык.
в нас дійсно екзистенційний конфлікт, який немає рішення. як в Ізраілі. перемовини можливі, коли Раша визнає Україну як незалежну країну, її право на незалежне існування
Не надо придумывать.
Таких требований не было.
И в Израиле нет "екзистенційного конфлікту". Со многими арабскими странами отношения налаживаются, а палестинский вопрос действительно решать надо. И надо создавать палестинское государство, которое признали многие страны. В т.ч. сейчас признали Англия. Франция, Испания, Канада.
й забуде оці всі імперські спогади - а от колись. було, та загуло... за нинішньої влади на Раші це неможливо. тому так, війна на десятиріччя - гаряча фаза закінчиться, а війна - ні...
Если вам хочется воевать десятилетиями. то я даже не знаю, что вам посоветовать.
Разве что вступить в какую-нибудь ЧВК и вперёд и с песней.
Я уже несколько десятилетий "строил коммунизм", теперь вы будете обещать людям "светлое будущее через несколько десятилетий".
ці слова означають, те що означають - немає критичних проблем. порівняно з мобілізацією - там є критична проблема. а так проблем звісно дуже багато у воюючій країні...
Эти проблемы станут сильно критичными после окончания войны или, как вы пишете, после "окончания горячей фазы".
О проблеме с мобилизацией.
У государства масса возможностей узнать мнение общества. Например. соцопросы, не говоря уж о референдуме.
Вы там писали (цитировали), что единственной причиной нашего поражения будет нежелание граждан защищать государство. Это нельзя было выяснить до
войны?
И не ориентироваться на мнение "активистов", которые и Минск называли предательством, а учитывать мнение общества. Я уже писал о многих глупостях, которые мы сделали, не буду повторяться. Но невозможно заставить воевать общество, которое этого не хочет. Точнее можно, но при сталинском режиме. И то, по-моему, такого массового нежелания воевать тогда не было.
И ещё.
Вы написали очень хороший пост с цитатой об отношении к ветеранам - viewtopic.php?p=5892644#p5892644
.
Но ваш подход - увеличить выплаты, чтобы люди пошли воевать за деньги...
Тогда это уже просто наёмники и им вполне могут потом сказать - "вы сами пошли и получили за это деньги и льготы. Нечего требовать ещё чего-то".
И добавлю.
У вас слабая позиция. Я очень редко прибегаю к этому аргументу. Но вы не на фронте. Многие ваши аргументы выглядят... не очень в устах человека, который пойдёт воевать, когда линия фронта будет в районе Збруча.
Было когда-то выражение: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не оставим".
Ответы вам сильно утомляют и отнимают слишком много времени.
Уже не раз писал, что не буду вам отвечать, но каждый раз нарушаю.
Давайте, наверно, договоримся - я заранее признаю вашу победу в любом споре. И пишите дальше ура-патриотические лозунги.
Моё мнение, что войну пора заканчивать и это должно быть сегодня самой актуальной задачей власти. Линию фронта при этом надо держать.
Но надо бороться за заключение мира, а не за "укрепление переговорных позиций".