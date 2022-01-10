Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.
Дивися повний текст Гетманцев спрогнозував, коли всі ФОП 2-4 групи зареєструють РРО.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 11:24
Гетманцев спрогнозував, коли всі ФОП 2-4 групи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев спрогнозував, коли всі ФОП 2-4 групи зареєструють РРО.
Додано: Чет 13 січ, 2022 11:25
Надеюсь при следующей верховной раде и новом президенте это отменят.
Потом рассказывают почему карточки на еду вводят и рассказывают про экономические проблемы.
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