RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев спрогнозував,
коли всі ФОП 2-4 групи...

Гетманцев спрогнозував, коли всі ФОП 2-4 групи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 11:24

Гетманцев спрогнозував, коли всі ФОП 2-4 групи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

Дивися повний текст Гетманцев спрогнозував, коли всі ФОП 2-4 групи зареєструють РРО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97028
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 11:25

Надеюсь при следующей верховной раде и новом президенте это отменят.
Потом рассказывают почему карточки на еду вводят и рассказывают про экономические проблемы.
anton_gms
 
Повідомлень: 937
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 11:37

Этот прогноз кому то интересен,важен,нужен???
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, що чекає на українців, які куплять...
R2 » Сер 12 січ, 2022 17:31
8 14473
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 11:37
wild.tomcat
Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37%...
R2 » Сер 12 січ, 2022 12:52
7 349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 08:57
vvkucheruk
Президент Сальвадору спрогнозував зростання Bitcoin до...
R2 » Пон 10 січ, 2022 14:53
1 24976
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 14:53
leoiskander

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.