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Як довго потрібно відкладати,
щоби зібрати на власне...

Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 23:19

Такие статьи обычно пишут дети, которые понятия не имеют откуда берутся продукты в холодильнике, чистое бельё и одежда, бытовая химия, кто и сколько платит за квартиру и тд. и тп. Всё что оно в инете настрочило- целиком и полностью его, если мамка конечно не отберёт. Вот поэтому они так и ведут расчёты, даже не понимая, что многим людям просто на жизнь не хватает, и они ничего не откладывают, а только занимают.
Правдоруб
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 23:39

Re: Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...

Правдоруб написав:Такие статьи обычно пишут дети, которые понятия не имеют откуда берутся продукты в холодильнике, чистое бельё и одежда, бытовая химия, кто и сколько платит за квартиру и тд. и тп. Всё что оно в инете настрочило- целиком и полностью его, если мамка конечно не отберёт. Вот поэтому они так и ведут расчёты, даже не понимая, что многим людям просто на жизнь не хватает, и они ничего не откладывают, а только занимают.


Также в том же инете полно нытиков-соплежуев, которые только и пишут, что ни на что не хватает, долги растут, но жопу с дивана поднять - ни-ни
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 04:47

  Faceless написав:
Правдоруб написав:Такие статьи обычно пишут дети, которые понятия не имеют откуда берутся продукты в холодильнике, чистое бельё и одежда, бытовая химия, кто и сколько платит за квартиру и тд. и тп. Всё что оно в инете настрочило- целиком и полностью его, если мамка конечно не отберёт. Вот поэтому они так и ведут расчёты, даже не понимая, что многим людям просто на жизнь не хватает, и они ничего не откладывают, а только занимают.


Также в том же инете полно нытиков-соплежуев, которые только и пишут, что ни на что не хватает, долги растут, но жопу с дивана поднять - ни-ни


Вот именно! Сидят сутками в интернете, посты за три копейки пишут, пока жена/родители/любовник кормят, а нормальную работу найти не хотят. Именно не хотят, а не не могут. А зачем работать, когда жена/родители/любовник кормят, верно?
Правдоруб
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 12:20

Множте на три,
бо вартість житла постійно зростає, як і витрати на життя.
zadorozhniaolha
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 13:37

Re: Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...

Правдоруб написав:
  Faceless написав:
Правдоруб написав:Такие статьи обычно пишут дети, которые понятия не имеют откуда берутся продукты в холодильнике, чистое бельё и одежда, бытовая химия, кто и сколько платит за квартиру и тд. и тп. Всё что оно в инете настрочило- целиком и полностью его, если мамка конечно не отберёт. Вот поэтому они так и ведут расчёты, даже не понимая, что многим людям просто на жизнь не хватает, и они ничего не откладывают, а только занимают.


Также в том же инете полно нытиков-соплежуев, которые только и пишут, что ни на что не хватает, долги растут, но жопу с дивана поднять - ни-ни


Вот именно! Сидят сутками в интернете, посты за три копейки пишут, пока жена/родители/любовник кормят, а нормальную работу найти не хотят. Именно не хотят, а не не могут. А зачем работать, когда жена/родители/любовник кормят, верно?


Видно, вы в теме.
Как, удобно?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:08

  alex7k написав:6 лет откладывать имеется в виду всю зарплату, т.е. не есть и ничего себе не покупать

вы поняли абсолютно правильно, вот только без еды вы протяните максимум месяц и у вас отпадёт необходимость в жилье... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:26

Re: Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...

А расчеты где? Какие брали доходы и стоимость квартиры?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:28

  BIGor написав:А расчеты где? Какие брали доходы и стоимость квартиры?

все цифры из справочника "стеля"... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 18:36

Чего люди едут в Польшу. Не знают наверно что за 6 лет работы в Киеве, можно купить новую квартиру. В краматорске вообще пыль.Идиоты пишут подобные статьи
vitalikahtyrskiy
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:41

В некоторых городах можно купить квартиру и за 2000$ вот только какая от нее прибыль, 600-1000грн, сдавая в аренду, и то ещё поищи кому?
kemeron1990
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