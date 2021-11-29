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Як довго потрібно відкладати, щоби зібрати на власне...
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Додано: Чет 13 січ, 2022 23:19
Такие статьи обычно пишут дети, которые понятия не имеют откуда берутся продукты в холодильнике, чистое бельё и одежда, бытовая химия, кто и сколько платит за квартиру и тд. и тп. Всё что оно в инете настрочило- целиком и полностью его, если мамка конечно не отберёт. Вот поэтому они так и ведут расчёты, даже не понимая, что многим людям просто на жизнь не хватает, и они ничего не откладывают, а только занимают.
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Правдоруб
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Додано: Чет 13 січ, 2022 23:39
Правдоруб написав:Такие статьи обычно пишут дети, которые понятия не имеют откуда берутся продукты в холодильнике, чистое бельё и одежда, бытовая химия, кто и сколько платит за квартиру и тд. и тп. Всё что оно в инете настрочило- целиком и полностью его, если мамка конечно не отберёт. Вот поэтому они так и ведут расчёты, даже не понимая, что многим людям просто на жизнь не хватает, и они ничего не откладывают, а только занимают.
Также в том же инете полно нытиков-соплежуев, которые только и пишут, что ни на что не хватает, долги растут, но жопу с дивана поднять - ни-ни
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Faceless
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 04:47
Faceless написав:
Правдоруб написав:Такие статьи обычно пишут дети, которые понятия не имеют откуда берутся продукты в холодильнике, чистое бельё и одежда, бытовая химия, кто и сколько платит за квартиру и тд. и тп. Всё что оно в инете настрочило- целиком и полностью его, если мамка конечно не отберёт. Вот поэтому они так и ведут расчёты, даже не понимая, что многим людям просто на жизнь не хватает, и они ничего не откладывают, а только занимают.
Также в том же инете полно нытиков-соплежуев, которые только и пишут, что ни на что не хватает, долги растут, но жопу с дивана поднять - ни-ни
Вот именно! Сидят сутками в интернете, посты за три копейки пишут, пока жена/родители/любовник кормят, а нормальную работу найти не хотят. Именно не хотят, а не не могут. А зачем работать, когда жена/родители/любовник кормят, верно?
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Правдоруб
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 12:20
Множте на три,
бо вартість житла постійно зростає, як і витрати на життя.
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zadorozhniaolha
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 13:37
Правдоруб написав: Faceless написав:
Правдоруб написав:Такие статьи обычно пишут дети, которые понятия не имеют откуда берутся продукты в холодильнике, чистое бельё и одежда, бытовая химия, кто и сколько платит за квартиру и тд. и тп. Всё что оно в инете настрочило- целиком и полностью его, если мамка конечно не отберёт. Вот поэтому они так и ведут расчёты, даже не понимая, что многим людям просто на жизнь не хватает, и они ничего не откладывают, а только занимают.
Также в том же инете полно нытиков-соплежуев, которые только и пишут, что ни на что не хватает, долги растут, но жопу с дивана поднять - ни-ни
Вот именно! Сидят сутками в интернете, посты за три копейки пишут, пока жена/родители/любовник кормят, а нормальную работу найти не хотят. Именно не хотят, а не не могут. А зачем работать, когда жена/родители/любовник кормят, верно?
Видно, вы в теме.
Как, удобно?
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Faceless
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:26
А расчеты где? Какие брали доходы и стоимость квартиры?
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BIGor
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Додано: Суб 15 січ, 2022 18:36
Чего люди едут в Польшу. Не знают наверно что за 6 лет работы в Киеве, можно купить новую квартиру. В краматорске вообще пыль.Идиоты пишут подобные статьи
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vitalikahtyrskiy
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Додано: Нед 16 січ, 2022 00:41
В некоторых городах можно купить квартиру и за 2000$ вот только какая от нее прибыль, 600-1000грн, сдавая в аренду, и то ещё поищи кому?
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kemeron1990
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