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Сайт МТСБУ піддався атаці хакерів:
не працюють деякі сервіси

Сайт МТСБУ піддався атаці хакерів: не працюють деякі сервіси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:29

Сайт МТСБУ піддався атаці хакерів: не працюють деякі сервіси

Пропонуємо до обговорення:
Сайт Моторного (транспортного) страхового бюро України в ніч з 13 на 14 січня також піддався масштабній кібератаці.

Дивися повний текст Сайт МТСБУ піддався атаці хакерів: не працюють деякі сервіси.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:08

Re: Сайт МТСБУ піддався атаці хакерів: не працюють деякі сер

Самое гланое - эл.полис нельзя проверить сейчас
GALeon
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