Сайт Моторного (транспортного) страхового бюро України в ніч з 13 на 14 січня також піддався масштабній кібератаці.
Дивися повний текст Сайт МТСБУ піддався атаці хакерів: не працюють деякі сервіси.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 00:29
Сайт МТСБУ піддався атаці хакерів: не працюють деякі сервіси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сайт МТСБУ піддався атаці хакерів: не працюють деякі сервіси.
Додано: Нед 16 січ, 2022 09:08
Re: Сайт МТСБУ піддався атаці хакерів: не працюють деякі сер
Самое гланое - эл.полис нельзя проверить сейчас
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