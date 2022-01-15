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Як отримати гроші замість
Пакунка малюка онлайн

Як отримати гроші замість Пакунка малюка онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 14:31

Як отримати гроші замість Пакунка малюка онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Грошову компенсацію за Пакунок малюка можна отримати на порталі Дія.

Дивися повний текст Як отримати гроші замість Пакунка малюка онлайн.
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И как??? Где инструкция??
annak062my
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монополія Приватбанку.....а чому в Європейскій Україні не має вибору серед банків? де антимонопольний комітет? СПИТЬ!?
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 04:22

  annak062my написав:И как??? Где инструкция??

Портал Дия настолько необъятный, что не найти там этот пункт? Правда, на этом портале сказано идти ножками и подавать бумаги, а онлайн "только при наличии технической возможности". А когда я таки ткнул в ссылку "подать заявление" у меня попросили КЭП, сказали, что администратор меня скоро куда-то добавит (зареган я на этом портале уже был и довольно давно, если чё) и на этом всё закончилось. Поэтому "отримати гроші" - это очень громко сказано. Но ссылка для подачи заявления на портале действительно есть.
moveton
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