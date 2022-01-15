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Що буде з ціною на
цукор у 2022 році

Що буде з ціною на цукор у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:50

Що буде з ціною на цукор у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на цукор зростатиме й у новому 2022 році. Високі ціни на газ, зростання вартості на світових ринках призведуть до подорожчання солодкого продукту на понад 20%.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:50

чим менше на їжу витратимо тим більше залишеться на інше
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:58

Re: Що буде з ціною на цукор у 2022 році

Головна стаття наповнення бюджету - постійне підвищення всього без червоної межі, гальм немає, але є знак - цегла.
Прораб
 
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