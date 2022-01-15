Ціна на цукор зростатиме й у новому 2022 році. Високі ціни на газ, зростання вартості на світових ринках призведуть до подорожчання солодкого продукту на понад 20%.
Дивися повний текст Що буде з ціною на цукор у 2022 році.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 21:50
Що буде з ціною на цукор у 2022 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде з ціною на цукор у 2022 році.
Додано: Нед 16 січ, 2022 22:58
Re: Що буде з ціною на цукор у 2022 році
Головна стаття наповнення бюджету - постійне підвищення всього без червоної межі, гальм немає, але є знак - цегла.
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